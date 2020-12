Mediaworld: in sconto oggi TV Panasonic OLED e Sony 4K

Meno quattro al Natale, e continuano le offerte delle principali catene di distribuzione. Mediaworld rinnova gli "Sconti solo per Oggi", che come sempre saranno attivi fino alle 23:59. In giornata odierna troviamo delle interessanti proposte sui TV.

Il Panasonic TX-65GZ960E da 65 pollici, con pannello OLED, è disponibile a 1699 Euro, rispetto ai 2579 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0& da 84,95 Euro al mese. Il televisore ha una risoluzione di 3840x2160 pixel, con casse integrate in grado offrire una potenza in uscita di 50W. Al suo interno è presente anche il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2.

Il secondo TV in offerta in giornata odierna è il Sony KD43XH8077 da 43 pollici, che viene proposto a 649 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto ai 749 Euro di listino. Anche in questo caso, viene data la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% da 32,45 Euro. Il TV ha un pannello a LED 4K, con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 400Hz.

Su entrambi i TV, la consegna a casa non è gratuita, mentre il ritiro in negozio è a costo zero.