Mediaworld: in sconto solo per oggi TV Samsung e Sony Ultra HD 4K

Dopo aver riportato lo sconto sulla GoPro Hero 8, torniamo nuovamente tra gli "Sconti Solo Per Oggi" targati Mediaworld, che in giornata odierna permettono di portare a casa a prezzo ridotto due TV 4K, targate Samsung e Sony.

Il TV Sony KD65XH9096 da 65 pollici Ultra HD 4K può infatti essere acquistata a 1299 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento a rate in venti mensilità da 64,95 Euro l'una con tan e taeg 0%, mentre il ritiro contestuale è gratuito. La consegna a casa invece è a pagamento. Il televisore include uno schermo da 3840x2160 pixel con refresh rate di 120Hz ed è anche dotato di tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2, con casse integrate con potenza in uscita di 20W.

Disponibile a prezzo ridotto anche il TV Samsung UE422TU8070UXZT da 43 pollici, anch'esso Ultra HD 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel. In questo caso il prezzo è di 399 Euro, per un risparmio di 50 Euro rispetto ai 449 Euro di listino. In questo caso il prezzo del pagamento rateale è inferiore: si parla di 19,95 Euro al mese per 20 mesi, con ritiro contestuale gratuito e consegna a casa gratuitamente.