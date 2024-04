Mediaworld, parte lo 'Sconto Subito Samsung' fino al 25 Aprile 2024

In aggiunta agli sconti solo online di Unieuro, in giornata odierna si aggiunge una nuova promozione targata Samsung che fino al 25 Aprile 2024 propone lo “Sconto Subito Samsung” su un’ampia gamma di prodotti.

Come si legge direttamente nella pagina dedicata sul sito di Mediaworld, i possessori della carta Mediaworld Club associata al loro profilo, dal 15 al 25 Aprile potranno ottenere uno sconto immediato alla cassa in base alla spesa.

Come avvenuto anche in altre condizioni, lo sconto varia in base all’importo speso e si articola su due fasce:

sconto di 40€ con una spesa minima di 400 Euro

sconto di 80€ con una spesa di almeno 800 Euro

La riduzione sarà visibile nel carrello e nella scheda prodotto, dopo aver effettuato il login con il proprio profilo associato alla carta Mediaworld Club ad esclusione dei prodotti indicati direttamente nel documento allegato, visualizzabile attraverso questo indirizzo.