Mediaworld, sconto a sorpresa su notebook Lenovo: solo per poche ore!

Agli sconti di Amazon sugli smart speaker della gamma Echo si aggiunge un’offerta degna di nota targata Mediaworld, su un notebook Lenovo. Fino alle 17 di oggi, 3 Ottobre 2023, e salvo esaurimento scorte è possibile godere di una riduzione molto interessante su un computer portatile del popolare brand.

Si tratta del Lenovo Ideapad 3, che è disponibile al prezzo di 379 Euro, in calo di 50 Euro rispetto ai 429 Euro di listino. La variante in questione è dotata di schermo da 15,6 pollici, processore Intel 1115G4 con scheda grafica integrata ed 8GB di RAM DDR4. Lo schermo antiriflesso non è touchscreen ed offre una risoluzione di 1920x1080 pixel. Il comparto connettività del laptop è composto da un ingresso USB 3.0, una porta USB-C, una USB 1.1/2.0 e l’ingresso HDMI. Come sistema operativo invece è presente Windows 11 Home.

Mediaworld propone la consegna a costo zero tra il 5 e l’11 Ottobre 2023, oltre che il ritiro in negozio a costo zero dal 6 Ottobre 2023. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione di un anno per guasto e due anni per danni e furto a 119,99 Euro oppure di un anno per guasto, danni e furto a 79,99 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Il ritiro RAEE invece è gratuito. L’offerta sarà disponibile solo per tre ore ed è limitata ad un solo pezzo per cliente.