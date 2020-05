Mediaworld: sconto su una soundbar Samsung con Dolby Atmos

Dopo aver parlato dello sconto di Mediaworld sul TV Sony, nel volantino degli X-Days della catena di distribuzione abbiamo scovato un'altra interessante promozione. Questa volta si tratta di una soundbar Samsung, su cui è possibile risparmiare 400 Euro.

Stiamo parlando del modello HW-Q90R/ZF, caratterizzato da soundbar + subwoofer con potenza complessiva di 360W, con il subwoofer ha una potenza di 160W, che può essere portata a casa a 1099 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino. E' anche possibile effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0 a partire da 54,95 Euro al mese.

La soundbar supporta le tecnologie Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, e sfoggia anche l'Adaptive Sound che migliora automaticamente la chiarezza dei dialoghi quando il volume è basso.

La catena di distribuzione propone anche la consegna a casa gratuita entro lunedì 11 Maggio 2020. L'offerta come sempre è legata alla disponibilità del prodotto in magazzino, ma nel momento in cui stiamo scrivendo è segnalato come disponibile per l'acquisto.



Ricordiamo che dalla giornata di ieri è disponibile anche il nuovo volantino di Trony, valido solo online e che include anche offerte su televisori, soundbar, smartphone e prodotti d'elettronica ed informatica. Fateci sapere tramite i commenti cosa ne pensate di queste promozioni.