MediaWorld Sconto Subito: fino a 300 euro di risparmio su tutto per Pasqua

Dopo aver trattato l'iniziativa "Sconti per il Weekend", torniamo a dare un'occhiata a quanto proposto da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato la promozione "Sconto Subito", relativa al periodo di Pasqua.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, all'interno del portale ufficiale di MediaWorld si può leggere che l'iniziativa sarà attiva, solamente online, da oggi 3 aprile 2021 fino al 5 aprile 2021. Per quel che riguarda lo sconto, quest'ultimo si applica essenzialmente su tutto, dato che le categorie coinvolte sono molteplici.

MediaWorld Sconto Subito per Pasqua: i prodotti coinvolti

Per completezza d'informazione, sul sito Web ufficiale si legge: "La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line AD ESCLUSIONE di: tutti i prodotti presenti nei flyer in corso (Muoviti Smart e Il meglio degli accessori), tutti i prodotti facenti parte delle promo online (Speciale Backup; Speciale BBQ, Speciale Pulizia, Solo per oggi, Solo Per Il Weekend); le Console, tutti gli iPad (in tutte le versioni), iMac (in tutte le versioni), Mac Book (in tutte le versioni) e Mac Mini (in tutte le versioni), i prodotti Grande Elettrodomestico a marchio Miele; i prodotti non disponibili, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci , le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi". Potete trovare il regolamento completo a questo link.

Come funziona l'iniziativa

In ogni caso, l'iniziativa si basa sul valore della spesa effettuata. Più precisamente, le "soglie" sono quelle di seguito.

Sconto di 50 euro su almeno 500 euro di spesa;

Risparmio di 100 euro su almeno 750 euro di spesa;

Sconto di 150 euro su almeno 1000 euro di spesa;

Risparmio di 300 euro su almeno 2000 euro di spesa.

MediaWorld indica che lo sconto applicato sarà già visibile a carrello. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che vogliono effettuare acquisti in ambito smartphone, PC da gaming e simili.