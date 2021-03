Mediaworld: sconto sull'SSD Samsung e TV Panasonic e Xiaomi

Al fianco dei nuovi XDays di Mediaworld, che sono partiti in giornata odierna, Mediaworld propone anche un'altra serie di sconti nell'ambito delle offerte dell'11 Marzo 2021, che quest'oggi sono all'insegna dei TV e dell'SSD.

Partendo dagli SSD, il Samsung 970 PRO da 1 terabyte può essere acquistato a 249,99 Euro, con un risparmio di 47 Euro rispetto ai 296,99 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento a rate di 12,50 Euro al mese per venti mesi. Mediaworld propone anche la consegna gratuita entro lunedì 22 Marzo 2021, oltre che il ritiro contestuale a costo zero.

Per quanto concerne i TV, invece, il Panasonic TX-49HX900E da 49 pollici può essere acquistato a 679 Euro, 120 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino. Il TV ha una risoluzione di 3840x2160 pixel con refresh rate di 60Hz. La scheda tecnica include anche il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, con casse integrate con potenza in uscita di 20W. Anche qui, è possibile scegliere il pagamento in 20 rate da 33,95 Euro al mese e consegna e ritiro in negozio gratuito.

In sconto troviamo anche lo Xiaomi Mi LED TV 4A da 32 pollici, a 219,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto ai 229,99 Euro di listino.