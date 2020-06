Mediaworld: sconto su TV Panasonic da 55 pollici OLED 4K

Dopo aver riportato l'offerta di eBay sul TV Samsung QLED, torniamo sul sito web di Mediaworld per parlare di un'altra promozione molto interessante proposta dalla catena di distribuzione. Anche in questa notizia parliamo di un'offerta su un TV, ma targato Panasonic.

Si tratta del TX-55GZ960E da 55 pollici, con pannello OLED, che è disponibile a 1299 Euro, rispetto ai 1619 Euro di listino, per un risparmio di 320 Euro rispetto al prezzo di listino. Mediaworld, come sempre, dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 64,95 Euro ed offre anche la consegna a casa gratuita, oltre che il ritiro gratis in uno dei negozi vicini alla propria abitazione.

A livello tecnico siamo di fronte ad un TV con risoluzione di 3840x2160 pixel 4K, che dispone del processore intelligente HCX PRO, in grado di garantire un'elevata precisione dei colori e dettagli, con supporto HDR10+ e Dolby Vision, i metadati dinamici di nuova generazione. Chiaramente offre anche il supporto agli standard convenzionali HDR10 ed Hybrid Log-Gamma, a cui si aggiunge il Dolby Atmos che è in grado offrire un'esperienza cinematografica con il suono che viene riprodotto da tutte le direzioni.

Mediaworld non ha indicato alcuna data di scadenza della promozione, per questo vi invitiamo ad effettuare l'acquisto rapidamente in caso d'interesse.