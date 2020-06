Mediaworld: sconto sulla TV QLED Samsung da 55 pollici della linea Q90R

Nuovo giorno, nuova promozioni di Mediaworld, che nel nuovo volantino "Eco Mania", attivo online e nei negozi fino al prossimo 24 Giugno 2020, permette di godere di uno sconto molto interessante proposto su un TV Samsung QLED con pannello da 55 pollici.

Il modello in questione è il QE55Q90RATXZT e, come indicato poco sopra, è da 55 pollici ovviamente 4K. Il prezzo è di 1189,30 Euro, rispetto ai 1599 Euro di listino, con possibilità pagare in 20 rate con tan e taeg 0% a 59,47 Euro al mese. La catena di distribuzione non offre però la consegna gratuita, ma la spedizione ha un costo di 19,99 Euro con arrivo a casa previsto tra giovedì 25 Giugno e martedì 30 Giugno, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratis.

Il TV è della linea Q90R ed è basato sul processore Quantum 4K che è in grado di modificare ed ottimizzare le immagini ed il sonoro in tempo reale per offrire sempre un'esperienza di visione ottimale in base alle condizioni. Presente anche l'Ultra Viewing Angle che garantisce colori vibranti anche se si guarda la TV di lato, mentre per quanto riguarda la retroilluminazione è presente la tecnologia Direct Full Array 16X.

La promozione è disponibile sia in negozio che online.