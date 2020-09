Mediaworld: sconto su un TV Samsung da 55' 4K Ultra HD

Si rinnovano quest'oggi le offerte di giornata targate Mediaworld. La catena di distribuzione nella giornata odierna, mercoledì 2 Settembre 2020, propone uno sconto molto interessante su un televisore Samsung da 55 pollici 4K, su cui è possibile risparmiare una buona somma di denaro.

Il TV in questione è il Samsung UE55TU7170UXZT da 55 pollici, che viene proposto a 418 Euro, rispetto ai 549 Euro di listino, per un risparmio di 131 Euro netto. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 20,90 Euro al mese, e garantisce la consegna a casa tra mercoledì 9 Settembre e lunedì 11 Settembre, a costo zero.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV basato sul processore Crystal 4K e pannello borderless su tre lati. Il processore ottimizza il contrasto e gestisce l'HDR, allo scopo di regalare un'ottima qualità delle immagini agli utenti. E' presente anche la modalità Game Enhancer, che modifica lo schermo per permettere agli utenti di ottenere un maggiore controllo con un input lag impercettibile, soprattutto durante le sessioni di gaming dove anche un millisecondo può essere fondamentale. E' inoltre presente la Clean Cable Solution che permette di tenere in ordine tutti i cavi del TV.