Mediaworld: sconto sul TV Samsung QE55Q80RATXZT da 55'

E' iniziata ieri la TV Mania di Mediaworld, il nuovo volantino della catena di distribuzione che scadrà il prossimo 11 Maggio. Tra i tanti televisori proposti a prezzo ridotto ne abbiamo trovato uno targato Samsung, su cui è possibile godere di uno sconto extra del 10% sul prezzo già ridotto.

Il modello in questione è il QE55Q80RATXZT da 55 pollici, che ha un prezzo di listino di 1049 Euro ma che da Mediaworld è possibile portare a casa a 719,9 Euro. Nella scheda tecnica è presente 799 Euro come costo, ma come indicato poco sotto nel carrello verrà applicato l'extra sconto del 10%, che riduce ulteriormente il costo e rende l'offerta molto vnataggiosa.

La catena di distribuzione garantisce anche la consegna gratuita a casa tra lunedì 18 maggio e giovedì 21 Maggio, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0 a 39,95 Euro al mese per 20 mesi.

A livello tecnico, il TV include un pannello QLED da 55 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e frequenza di 100Hz. Presente anche la funzione Dynamic Black Equalizer che ottimizza le scene buie per fornire una resa ancora più realistica, migliorando l'audio per immergere i videogiocatori nelle sessioni di gaming. L'upscaling avviene attraverso l'intelligenza artificiale, che permette al QLED di ridurre il rumore e ripristinare i dettagli persi.