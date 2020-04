Mediaworld: sconto sul TV Samsung QE55Q90RATXZT QLED 4K

Dopo aver parlato dei nuovi X-Days di Mediaworld, ci soffermiamo su un altro prodotto disponibile a prezzo molto conveniente.

Ancora una volta restiamo nel mercato dei televisori, ma questa volta è la volta di Samsung. La catena di distribuzione infatti propone il QE55Q90RATXZT da 55 pollici a 1299 Euro, 200 Euro in meno rispetto al prezzo di listino del produttore di 1499 Euro. Il negozio permette anche di rateizzare il totale con tasso zero, con rate a partire da 64,95 Euro al mese con tan e tag 0% e 20 rate.

La consegna è garantita tra giovedì 7 Maggio e martedì 12 Maggio ad un prezzo di 19,99 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratuto.

Il TV ha un pannello QLED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, basato sul processore Quantum 4K che grazie all'intelligenza artificiale ottimizza in tempo reale le prestazioni in base ai contenuti. La tecnologia Direct Full Array 16X invece gestisce la retroilluminazione, mentre il Quantum HDR 2000 amplia la gamma di luminosità per mostrare tutti i dettagli delle scene con contrasti profondi e colori vivaci ma allo stesso tempo naturale. Inutile dirlo, il TV include anche il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e casse integrate con potenza in uscita di 60W.