Mediaworld: sconto su TV Sony da 55 pollici 4K OLED

Dopo aver parlato degli X-Days di Mediaworld, torniamo a discutere delle offerte proposte dalla catena di distribuzione rossa. Tra le promozioni infatti troviamo anche un televisore targato Sony da 55 pollici, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente.

Il TV in questione è il Sony KD55AG8 da 55 pollici, che è disponibile su Mediaworld al prezzo di 1549 Euro, rispetto ai 1999 Euro di listino, per un risparmio superiore ai 400 Euro. La catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0 a 77,45 Euro al mese, e propone la consegna a casa gratuita tra lunedì 1 giugno e venerdì 5.

A livello tecnico si tratta di un TV con processore X1 Extreme ed Acoustic Surface Audio, dotato di pannello OLED e supporto 4K HDR, che si basa sul sistema operativo Android TV. Il fronte audio è caratterizzato dal Sound-From-Picture Reality che dà la sensazione che l'audio provenga dall'interno dello schermo, per fornire un'esperienza d'intrattenimento immersiva al massimo. Il TV è anche iMAX Enhanced e supporta il Dolby Vision, mentre il TRILUMINOS Display è in grado di garantire una gamma cromatica più ampia allo scopo di riprodurre fedelmente luci ed ombre.

Mediaworld non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione.