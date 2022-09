Mediaworld Sconto World: 3 smartphone in offerta a meno di 250 euro

Continua il volantino Sconto World di Mediaworld lanciato lo scorso 15 settembre 2022 e, da tale iniziativa promozionale, abbiamo pensato di riprendere 3 smartphone in offerta sotto 250 euro per tutti coloro che necessitano di un dispositivo mobile e non vogliono spendere troppo.

Uno dei modelli più intriganti, complice anche il suo prezzo competitivo, è il Samsung Galaxy A13 venduto a 149,99 euro anziché 199,99 euro nella sua versione da 64 GB di archiviazione e 4 GB di RAM. Il processore è il chip proprietario Exynos 850 da 2 GHz di frequenza massima, mentre la batteria è da 5.000 mAh. Lato fotocamera abbiamo quattro sensori sul retro (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP) e uno anteriore da 8 megapixel; infine, il display è un PLS LCD da 6,6 pollici FHD+.

Segue Xiaomi Redmi 10 2022, smartphone low-cost proposto a 169,99 euro al posto di 229 euro. In questo caso troviamo il chipset MediaTek Helio G88 da massimo 2 GHz sotto la scocca assieme a 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna. Il display LCD FHD+ ha una diagonale pari a 6,5” e refresh rate fissato a 90Hz, la batteria è da 5.000 mAh e lato fotocamera si trovano un sensore anteriore da 8 MP e quad-camera posteriore (50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP).

OPPO A54s è invece scontato da 229,99 Euro a 179,99 Euro nella sua versione da 128 GB di memoria interna. Il display è LCD HD+ da 6,52 pollici, il chipset è un MediaTek Helio G35, lato RAM si trovano 4 GB e la batteria è sempre da 5.000 mAh. Infine, il comparto fotocamera si compone di una lente per selfie da 8 megapixel e tre lenti sul retro rispettivamente da 50 MP, 2 MP e 2 MP.

