Mediaworld, parte lo Sconto World: sconti fino al 50% su TV, PC e smartphone

Mediaworld lancia oggi il nuovo volantino, battezzato “Sconto World” che propone offerte fino al 50% su TV, smartphone e PC. Il volantino è disponibile sia in negozio che online.

Partendo dalle offerte legate alla telefonia, segnaliamo l’iPhone SE da 128 gigabyte a 529 Euro, in calo dell’8% rispetto ai 579 Euro di listino. In sconto segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi Note 11 nella variante 4/128Gb, a 178,99 Euro, il 28% in meno dai 249 Euro di listino, mentre l’iPhone 12 da 128 gigabyte passa a 714 Euro, con un risparmio del 19% dagli 889 Euro precedenti. Interessante anche l’Apple Watch Series 7 GPS Only, con cassa da 41mm in alluminio a 395 Euro, il 10% in meno dai 439 Euro di listino.

Per quanto riguarda le offerte d’informatica, invece, il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici passa a 195,30 Euro, il30% in meno dai 279 Euro precedenti. L’iPad da 10,2 pollici del 2021 WiFi Only con 64 gigabyte di storage invece passa a 318 Euro-

Tra i televisori, invece, l’LG NanoCell 55NAN0776PA da 55 pollici cala del 50% a 474,50 Euro, mentre il Samsung Crystal UHD 4K UE50AU7170 da 50 pollici è disponibile a 379 Euro, 200 Euro in meno dal prezzo di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.