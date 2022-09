MediaWorld Sconto World: lo smartphone Realme 9i è scontato del 24%

Andando oltre lo sconto MediaWorld su un Android TV Sony, la popolare catena ha lanciato diverse iniziative promozionali relative al mondo della tecnologia. In questo ambito è emersa un'offerta legata allo smartphone Realme 9i.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 186,99 euro sul portale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo del prodotto era di 249 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 24,9%, ovvero è possibile risparmiare 62,01 euro.

L'offerta rientra nell'iniziativa Sconto World di MediaWorld, che rimarrà disponibile fino al 29 settembre 2022. Avrete dunque un buon numero di giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dell'offerta legata allo smartphone Realme 9i, che ricordiamo dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in vendita da MediaWorld sono quelle Blue e Black.

Per il resto, dando uno sguardo a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente allo smartphone, abbiamo notato che Unieuro ha rilanciato. Infatti, quest'ultima catena propone ora il dispositivo a 186 euro (con sconto extra del 5% in carrello che porta il prezzo finale a 176,70 euro). I rivenditori di Amazon Italia, invece, propongono lo smartphone a 182,90 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul prodotto.