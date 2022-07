Mediaworld Sconto World: TV LG OLED con sconti fino 850 Euro, c'è modello 2022

Il volantino Sconto World disponibile da Mediaworld comprende tantissimi televisori a prezzi eccezionali, ma alcuni svettano su altri per il risparmio più elevato: stiamo facendo riferimento a due TV LG OLED con sconti fino a 850 Euro, tra cui troviamo peraltro un modello del 2022.

Partiamo proprio da quest’ultimo che, per essere precisi, è il televisore LG OLED42C26LB della gamma OLED evo 2022: esso si presenta con un pannello OLED Ultra HD 4K da 42 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz, supporto a HLG, HDR10 Pro, Dolby Vision e tecnologie per il gaming come AMD FreeSync, ALLM, e tempo di risposta pari a 1ms. Il sistema operativo è la nuova piattaforma proprietaria WebOS 22 e, lato audio, troviamo il decoder Dolby Atmos. Il prezzo? 1.146 Euro al posto di 1.399 Euro.

In alternativa, a 1.149 Euro al posto di 1.999 Euro potete trovare il televisore LG OLED65A16LA 2021, caratterizzato da un display OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, Dolby Atmos lato audio e sistema operativo WebOS 6.0. Come il modello precedentemente visto, anche questo ha il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il pagamento, infine, può essere effettuato in 20 rate Tasso Zero da 57,45 Euro al mese.

Rammentiamo che entrambe queste promozioni valgono sia in negozio che online, ma fino al 10 luglio prossimo.

Tra le altre offerte del momento potete trovare anche un aspirapolvere Dyson V8 Absolute al 25% in meno.