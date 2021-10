Mediaworld, parte lo 'Sconto Subito Wow': fino a 400 Euro di sconto, solo per 4 giorni

Mediaworld annuncia che da oggi, 21 Ottobre, fino al 24, sarà possibile godere della nuova promozione che porta lo "Sconto Subito Wow", che analogamente a quanto fatto anche in precedenza, consente di ottenere uno sconto immediato alla cassa in base alla spesa.

Le fasce di sconto sono le seguenti:

Sconto di 50 Euro con una spesa di almeno 500 Euro

con una spesa di almeno 500 Euro Sconto di 100 Euro con una spesa di almeno 750 euro

con una spesa di almeno 750 euro Sconto di 150 Euro con una spesa di almeno 1.000 Euro

con una spesa di almeno 1.000 Euro Sconto di 400 Euro con una spesa di almeno 2.000 Euro

La riduzione viene applicata direttamente nel carrello, e riguarda i prodotti di telefonia, computer e smart hpome, pc da gaming, tv, audio, home cinema, fotocamere, videocamere, grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti per la mobilità elettrica.

Nelle condizioni Mediaworld sottolinea che è compatibile con tutti i prodotti disponibili ad esclusione di quelli che partecipano ai volantini attualmente attivi "Scopri il Caffè", "Chromebook Days", "Non fa una piega", "La cucina dei tuoi sogni" ed "Emozioni in 4K". Non rientrano nemmeno i modelli di iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook ed iMac, ed i prodotti a marchio KitchenAid, Smeg, iRobot, Miele e Liebherr, oltre che le PlayStation 5 ed Xbox Series X ed S e tutti i prodotti Demo Units. Non è possibile godere della riduzone nemmeno sui prodotti che fanno parte delle promozioni online.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata.