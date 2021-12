Mediaworld, ecco lo Sconto Subito Xmas: fino a 400 Euro di sconto alla cassa

Mediaworld lancia oggi lo "Sconto Subito Xmas", che fino al prossimo 8 Dicembre 2021 sia nei negozi che online permette di ottenere uno sconto immediato alla cassa fino a 400 Euro. Ad essere compatibili sono tantissimi prodotti.

Come avvenuto anche in altre circostanze, però, anche in questo caso l'importo dello sconto immediato varia a seconda della spesa. E' chiaro quindi che più si spende e più lo sconto aumenti, secondo queste fasce:

Sconto di 50 Euro con una spesa di almeno 500 Euro

Sconto di 100 Euro con una spesa di almeno 750 euro

Sconto di 200 Euro con una spesa di almeno 1.000 Euro

Sconto di 400 Euro con una spesa di almeno 2.000 Euro

L'offerta è attiva su tutti i prodotti ad esclusione di quelli che partecipano agli Apple Days, tutti i modelli di iPhone, i Galaxy A52s, Galaxy 21+, Galaxy S21 Ultra 256GB ed i prodotti a marchio KitcheAid, Smeg, iRobot, Miele, Liebherr e Dyson, oltre che i prodotti ad incasso a marchio Samsung presenti nei termini e condizioni consultabili direttamente sulla pagina dello Sconto Subito di Mediaworld, le console PlayStation 5, Xbox Series X ed S, i prodotti Demo Units, i prodotti che rientrano nelle promozioni "Solo Per Oggi" e "Solo per i Weekend", i prodotti ad abbonamento, le prevendite, i gratta e vinci, i prodotti di editoria, le polizze, le liste nozze e similari e tutti i prodotti digitali.