Mediaworld: scopa elettrica senza fili Dyson in super sconto

Con il nuovo volantino Mediaworld di Febbraio 2024, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su una scopa elettrica senza fili a marchio Dyson, su cui si può risparmiare un’ottima somma.

Si tratta, nello specifico, del modello Dyson V15 Detect Fluffy, che può essere acquistato al prezzo di 579 Euro, in calo rispetto ai 749 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a tasso zero in venti rate da 28,95 Euro al mese con tan fisso 0% e taeg allo 0%, che non comporta alcun sovrapprezzo.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 30 Gennaio 2024 ed il 1 Febbraio 2024, ma è possibile anche scegliere il ritiro gratuito in negozio dal 1 Febbraio 2024: in tal caso però la data potrebbe cambiare a seconda del punto vendita scelto.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione di tre anni per guasto al prezzo di 89,99 Euro ed il ritiro dell’usato a costo zero. Mediaworld dà anche la possibilità di parlare con un consulente Dyson che permetterà di scoprire tutto ciò che si necessita sul prodotto scelto. La consulenza è disponibile dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 19 e dal giovedì alle domenica dalle 9 alle 20.