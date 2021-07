MediaWorld, Seagate Game Drive PS4 da 2TB in offerta a metà prezzo

Lasciateci indovinare: state ancora utilizzando molto la vostra PlayStation 4, anche per via della limitata disponibilità di PS5. In questo contesto, vi trovate spesso con poco storage a disposizione (alcuni titoli ormai occupano più di 100GB). Ebbene, MediaWorld ha deciso di correre in vostro "soccorso" con un'offerta su Seagate Game Drive.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il costo del prodotto è sceso a 64,99 euro sul portale ufficiale della nota catena. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo dell'hard disk portatile sarebbe pari a 129,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 65 euro (metà prezzo). Insomma, potrebbe risultare una buona occasione per chi stava già tenendo d'occhio da tempo il prodotto oppure pianificava di espandere lo storage della propria PlayStation 4 con un'unità esterna.

Tuttavia, fate attenzione: la promozione rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 19 luglio 2021. In ogni caso, l'hard disk portatile da 2,5" coinvolto è da 2TB, dispone di licenza ufficiale per i sistemi PS4 e ha una velocità di rotazione di 5400 RPM.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente a questo modello da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon ha scontato il prodotto. Infatti, il prezzo è pari a 64,99 euro (tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori). Per quel che riguarda, invece, Unieuro, il prodotto viene proposto a 129,99 euro (c'è uno sconto del 5% direttamente in carrello, quindi il prezzo finale è 123,49 euro).