Mediaworld: sedia da gaming in regalo sull'acquisto di un laptop Acer con RTX 4080

Mentre continuano le offerte di primavera targate Amazon, su Mediaworld è disponibile una promozione molto interessante su un Acer Predator Helios. La catena di distribuzione infatti regala una sedia da gaming a coloro che acquisteranno il laptop in questione.

Il computer interessato è l'Acer Predator Helios 18, con schermo da 18 pollici, processore Intel Core i9 HX di tredicesima generazione, NVIDIA GeForce RTX 4080 laptop con MGP fino a 175W in grado di sfruttare l'architettura NVIDIA Ada Love Lace ed offrire supporto a ray tracing e DLSS 3, 32GB di RAM ed SSD da 2 terabyte. Il prezzo proposto è di 4498,99 Euro.

Tuttavia, scorrendo la pagina, nelle "combinazioni consigliate" si può accedere ad un bundle che permette di ottenere in regalo la sedia da gaming Acer predator Gaming Chair. Il pacchetto è disponibile al prezzo di 4499,99 Euro, praticamente 1 Euro in più del prezzo proposto per il solo laptop.

La sedia è imbottita in schiuma modellante e si adatta perfettamente al proprio corpo e garantisce ergonomia grazie al supporto lombare/cervicale che sostiene sia la schiena che il corpo. Il sedile invece è in tessuto traspirante e resistente e reclinabile fino a 150 gradi, mentre il telaio in acciaio è certificato fino a 120 chilogrammi.