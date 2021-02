Mediaworld, selezione di prodotti Apple in offerta solo per il weekend

Non solo Samsung nel weekend di Mediaworld. Valida ancora fino a mezzanotte anche una interessante selezione di dispositivi Apple, dai coloratissimi iPhone XR sino agli iMac da 21,5 pollici.

Partiamo da uno dei prodotti più interessanti del lotto, l'Apple iPhone XR da 128 GB. Un bellissimo smartphone, che abbiamo provato per voi nella nostra recensione. Presente a listino nelle principali colorazioni, fra cui la splendida versione (PRODUCT)RED offerta a soli 599 Euro. Si tratta di un iPhone completo in tutti i suoi aspetti, con processore Apple A12 Bionic dalle prestazioni eccellenti, display Liquid Retina HD da 6,1 pollici e un comparto fotografico di tutto rispetto.

Un'altra ottima offerta riguarda l'Apple iPad Pro da 11 pollici in versione WiFi + Cellular, con pieno supporto alle reti 4G LTE. L'iPad Pro è un prodotto che si presenta da solo, quello che potrebbe essere facilmente definito il miglior iPad di sempre. Dotato di chip proprietario Apple A12X Bionic con coprocessore M12 e tecnologia Neural Engine, si tratta di uno dei device più performanti sul panorama tablet. Pieno supporto ad Apple Pencil e una delle più grandi novità introdotte da Apple negli ultimi anni, ovvero l'adozione dell'interfaccia USB di tipo C. Mediaworld offre l'iPad Pro 11 WiFi + Cellular da 64 GB a soli 899 Euro a fronte di un prezzo iniziale di 949 Euro.

Ultimi, ma non per importanza, gli iMac da 21,5 pollici della linea 2020. Il magnifico All in One di Cupertino è presente a listino in due soluzioni. L'opzione più economica del lotto è l'iMac con processore Intel Core i5 da 2,3 GHz e Turbo Boost fino a 3,6 GHz, dotato di grafica integrata Intel Iris Plus 640GB di memoria RAM e SSD da 256 GB, offerto a 1249 Euro invece di 1349.

La soluzione top di gamma dotata di processore i5 da 3,0 GHz e Turbo Boost fino a 4,1 GHz, offre invece una scheda grafica dedicata AMD Radeon Pro 560X con 4GB di memoria VRAM GDDR5. Anche qui abbiamo 8GB di memoria RAM DDR4 e archiviazione su memoria a stato solido da 256 GB. In questo caso il display è un pannello Retina 4k P3 e potrete portarlo a casa a 1649 Euro.