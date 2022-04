Mediaworld, solo fino questa sera 2 smart TV Samsung e Sony a ottimi prezzi

Il mese di aprile 2022 è iniziato con il botto nelle varie catene di distribuzione italiane: nel caso specifico di Mediaworld, per esempio, abbiamo visto l’inizio dei Mega Sconti per questo mese. Al contempo, però, sono state rinnovate le offerte Solo per Oggi da cui riprendiamo due smart TV Samsung e Sony a ottimi prezzi.

Il modello più costoso del duo è il televisore Samsung Neo QLED 4K QE55QN85A scontato da 1.499 Euro a 982 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Si tratta di uno smart TV con piattaforma Tizen, schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate pari a 120Hz, tecnologie HLG e HDR10+ lato video, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital Plus.

Attenzione però alla promozione speciale firmata Samsung, la quale consente di ottenere in regalo il televisore The Frame QE32LS03T: sarà sufficiente recarsi sul portale Samsung Members in seguito all’acquisto del TV sopracitato e registrarlo entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto, richiedendo così formalmente l’invio del TV The Frame.

In alternativa, potrete optare per il Sony KD50X85J 2021 che passa da 1.049 Euro a 685 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate Tasso Zero. Questo televisore si presenta con display LED Ultra HD 4K da 50 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 100Hz e supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision. Lato audio, dunque, troviamo lo standard Dolby Atmos. Infine, il sistema operativo è Google TV.

Ricordiamo ancora una volta che entrambe queste offerte saranno disponibili solamente fino alle 23:59 di oggi, 1° aprile 2022, solo sul sito online di Mediaworld.

Infine, sempre oggi presso la medesima catena è iniziato il Samsung Weekend valido fino al 3 aprile 2022.