Mediaworld: fino questa sera 3 TV Panasonic in sconto, modello OLED a 500 Euro in meno

La giornata odierna ha visto l’inizio della iPhone Week da Mediaworld per sette giorni di sconti su iPhone e accessori, ma la catena di negozi non si è fermata a tal punto. Come da prassi, ha rinnovato le offerte “Solo per Oggi” proponendo, fino a questa sera, 3 televisori Panasonic in promozione: il modello OLED è venduto a 500 Euro in meno.

Il modello più economico del trio che andremo ad analizzare di seguito è il TV Panasonic TX-24J330E, proposto da Mediaworld a 189,99 Euro al posto di 229,99 Euro. Non si tratta di un televisore particolarmente entusiasmante: ha un pannello LED HD Ready da 24 pollici con refresh rate pari a 60Hz, manca il supporto all’HDR e a decoder Dolby lato audio, ed è anche senza funzionalità smart. Il punto di forza è il supporto al DVB-T2 per il digitale terrestre che, quindi, rende questo TV un intrigante low-cost per adeguarsi allo switch-off.

Cambiamo completamente orizzonte spostandoci già sui modelli di fascia alta con Panasonic TX-65JX940E, smart TV venduto a 1.219 Euro anziché 1.499,99 Euro e con pagamento effettuabile in 20 mensilità Tasso Zero. Qui troviamo un pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate nativo di 100Hz, supporto alle tecnologie video HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ, sistema audio surround e sistema operativo myHomeScreen 6.0.

Conclude il trio il TV Panasonic TX-65JZ1000E 2021, dotato invece di uno schermo OLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale e con frequenza di aggiornamento nativa pari a 120Hz. Anche in questo caso ci troviamo dinanzi a un TV compatibile con HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ e, in aggiunta, lo standard audio Dolby Atmos. Il prezzo di listino è pari a 2.299,99 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 22 aprile 2022, lo potrete acquistare a 1.799 Euro.

Sempre da Mediaworld stanno avendo corso anche gli X-Days validi fino al 30 aprile 2022.