Mediaworld, fino questa sera due smart TV Samsung e Sony a prezzi stracciati

Mediaworld anche oggi introduce nuove offerte di giornata per tutti i clienti che visitano quotidianamente il sito della catena di distribuzione alla ricerca di affari interessanti. Oltre alla promozione su TV OLED Sony scontato di ben 878 Euro, potrete trovare altri due smart TV Samsung e Sony a prezzi stracciati fino a questa sera.

Il modello dallo sconto migliore è il Samsung QE50Q80A 2021 dotato di schermo QLED Ultra HD 4K con frequenza di aggiornamento nativa fissata a 60Hz, con supporto alle tecnologie HLG e HDR10+ lato video e decoder Dolby Digital Plus lato audio. Il sistema operativo è Tizen e, sia in questo TV che nel prossimo che tratteremo, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo? 749 Euro al posto di 1.499 Euro, con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero.

Altrimenti, sempre a 749 Euro ma al posto dei 1.149 Euro di listino troverete il modello Sony KD55X85J 2021 con pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate nativo di 100Hz, supporto video alle tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Vision, comparto audio potenziato Dolby Atmos e sistema operativo Google TV. Anche in questo caso, il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in 20 mensilità Tasso Zero da 37,45 Euro.

Ancora una volta rammentiamo che le due offerte citate varranno fino alle 23:59 di oggi, 07 aprile 2022, ed esclusivamente con acquisto online.

Tra le altre promozioni ora attive da Mediaworld figurano anche quelle incluse nel volantino di aprile 2022 “Mega Sconti”.