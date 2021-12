Mediaworld: fino a questa sera ottimi sconti su smart TV 4K DVB-T2 e Surface Pro 7

Contemporaneamente al volantino “Sottocosto” di Natale attivo fino al 19 dicembre, la catena di distribuzione Mediaworld continua ad aggiornare i suoi sconti “Solo per Oggi” validi fino alle 23:59 della giornata in corso. Fino a questa sera potrete trovare, in particolare ottime offerte su smart TV 4K DVB-T2 e Surface Pro 7.

Partendo proprio dai televisori con funzionalità smart disponibili in promozione sia nei negozi che sul sito di Mediaworld, troviamo innanzitutto il modello Samsung Crystal UHD 4K UE65AU8070 Black 2021 scontato da 1.049 Euro a 709 Euro con possibilità di pagarlo in 20 mensilità Tasso Zero. Si tratta di un TV con schermo Crystal LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a HLG e HDR 10+ lato video, decoder Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen.

Cambiando brand troviamo, altrimenti, il più compatto Sony KD43X85J 2021 con pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici, dalla frequenza di aggiornamento pari a 100Hz. Anche in questo caso figurano lato video gli standard HLG e HDR 10, accompagnati dalla tecnologia Dolby Vision. A potenziare il comparto sonoro è invece lo standard Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è Google TV ovvero Android 10. Il prezzo? 799 Euro al posto di 999 Euro.

Venendo infine al notebook in promozione fino alle 23:59 di oggi, venerdì 17 dicembre 2021, si tratta del Microsoft Surface Pro 7 2-in-1 proposto a 999 Euro anziché 1.399 Euro, sempre pagabile in 20 comode rate. Il display touchscreen è da 12,3 pollici, mentre sotto la scocca figurano 256 GB di archiviazione SSD, 8 GB di RAM, processore Intel Core i5-1035G4 da 3,7 GHz di clock Turbo e chip grafico Intel Iris Plus Graphics.

Nel contesto del Sottocosto ricordiamo che potrete trovare 5 ottimi computer portatili in offerta, fino a 530 Euro in meno.