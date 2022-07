MediaWorld Fine Serie: 20% di sconto sul tappetino wireless in vetro

Al netto degli sconti di MediaWorld con GPU RTX Serie 30, la nota catena ha avviato anche molteplici altre iniziative promozionali. In questo contesto, è stata lanciata un'offerta su un prodotto atipico: un tappetino wireless in vetro.

A tal proposito, Zens Liberty Glass viene ora proposto a un prezzo pari a 159,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 199,99 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 20%, ovvero lo sconto è pari a 40 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Da notare il fatto che la promozione rientra nell'iniziativa Occasioni di Fine Serie di MediaWorld, dunque non è chiaro quante unità siano effettivamente disponibili. In ogni caso, dalla descrizione del prodotto presente sul sito Web della popolare catena apprendiamo che è incluso un cavo USB Type-C dalla lunghezza di 1,5 metri.

Si possono ricaricare via wireless due dispositivi contemporaneamente, ad esempio uno smartphone e delle cuffie. L'uscita è a 30W (2 x 15W) con supporto ad Apple e Samsung Fast Charge. Non manca una porta USB Type-A integrata per caricare un dispositivo aggiuntivo. Il prodotto viene descritto come una "edizione limitata con superficie in vetro temperato trasparente per rivelare l'interno del caricabatterie wireless".