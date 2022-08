MediaWorld Fine Serie: 41% di sconto su purificatore d'aria Rowenta

Abbiamo da poco pubblicato su queste pagine la nostra recensione del purificatore d'aria Dyson Purifier Cool Formaldehyde, che fa anche da ventilatore. Ebbene, se siete alla ricerca di un prodotto un po' meno costoso di quello indicato, vi farà piacere sapere che MediaWorld ha lanciato uno sconto importante su un purificatore d'aria Rowenta.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Rowenta QU5030 viene ora venduto a un costo pari a 288,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, solitamente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 493,99 euro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 41%, ovvero un rapido calcolo fa comprendere che lo sconto è di 205 euro.

La promozione rientra nell'iniziativa Occasioni di Fine Serie di MediaWorld, dunque si fa riferimento a un'offerta che risulta disponibile solamente online e che prevede, probabilmente, una disponibilità limitata. In ogni caso, sul portale della nota catena viene indicato che non manca la consegna gratuita.

Per il resto, effettuando qualche ricerca abbiamo notato che Amazon ha rilanciato. Infatti, sul noto portale e-commerce il prezzo del prodotto è sceso a 285,99 euro. Non siamo invece riusciti a scovare questo specifico modello sul sito Web di Unieuro, ma sembra che si tratti di un buon periodo in generale per acquistare questo purificatore d'aria.