MediaWorld Fine Serie, auricolari Beats Fit Pro in sconto del 30%

Al netto dell'offerta MediaWorld su un Google TV Sony, torniamo ad approfondire quanto messo a disposizione a livello promozionale dalla popolare catena. Infatti, ci sono molteplici iniziative sul portale di quest'ultima, tra cui si fa notare uno sconto sugli auricolari Beats Fit Pro.

Infatti, questi ultimi vengono ora venduti a un costo pari a 159,99 euro sul portale MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo sarebbe di 229,99 euro. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 30,43%, ergo a uno sconto che ammonta a 70 euro. C'è poi la consegna gratuita.

C'è da dire che la promozione rientra nell'iniziativa "Fine Serie Solo Online" di MediaWorld, dunque la disponibilità potrebbe risultare limitata. Inoltre, si fa riferimento alla colorazione Purple. Insomma, potreste voler dare un'occhiata per bene alla situazione, ma potrebbe in ogni caso trattarsi di una potenziale buona occasione per chi stava tenendo d'occhio il prodotto.

Infatti, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che sul portale ufficiale gli auricolari vengono venduti a 249,95 euro, mentre su Amazon il prezzo della colorazione Purple è di 179 euro. Da Unieuro, invece, il costo del prodotto è di 247 euro (anche se c'è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 234,65 euro).