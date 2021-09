MediaWorld Fine Serie, cuffie Pokémon in offerta a meno di 15 euro

Chissà se Satoshi Tajiri si immaginava che le creature immaginarie nate dal connubio formato dalla sua passione per gli animali e da uno dei passatempi più in voga tra i bambini giapponesi (catturare e allevare insetti) un giorno sarebbero state ovunque. Pensate che i Pokémon ora dispongono persino dei loro biscotti Oreo, ma anche di molto altro.

Infatti, il merchandising legato al franchise della The Pokémon Company si è chiaramente espanso particolarmente col passare del tempo. In questo contesto, è arrivata un'offerta di MediaWorld relativa a delle cuffie targate Pokémon. Infatti, tra le proposte legate all'iniziativa "Occasioni di Fine Serie" ci sono anche le OTL Pokémon Teen Ball, vendute a un prezzo pari a 13,99 euro (anziché 19,99 euro).

Si tratta di cuffie low cost con cavo jack audio da 3,5mm, che dispongono di una sensibilità di 90 dB, driver da 40mm, impedenza di 32 ohm e risposta in frequenza di 20-20.000 Hz. In ogni caso, non aspettatevi chissà quale qualità in termini di resa sonora: si tratta chiaramente di un prodotto economico destinato principalmente ai fan dei Pokémon (sulla confezione è indicato che il prodotto è adatto ai bambini dagli 8 anni in su). I padiglioni sono infatti a forma di Poké Ball.

Tra l'altro, per i più piccoli, dai 3 ai 7 anni, le cuffie vengono vendute in un'altra variante con sensibilità limitata a 85 dB. Anche in questo caso il prezzo è pari a 13,99 euro, sempre nel contesto dell'iniziativa "Occasioni di Fine Serie". Ovviamente, il design cambia a seconda del modello scelto. Per completezza d'informazione, dovete inoltre sapere che il prezzo del prodotto è lo stesso anche su Amazon Italia, ovvero 13,99 euro. Da Euronics, invece, il costo è pari a 20,99 euro.