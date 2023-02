MediaWorld Fine Serie Solo Online, SSD esterno 512GB in offerta del 41%

Dopo aver trattato l'offerta MediaWorld su un laptop ASUS TUF, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena. Infatti, tra i vari sconti lanciati in questo contesto, troviamo un risparmio potenzialmente interessante su un SSD esterno da 512GB.

A tal proposito, il prodotto EMTEC viene ora venduto a un costo di 49,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo dell'SSD esterno era pari a 85,99 euro. Si fa dunque riferimento, come esplicitato direttamente dalla stessa catena, a un possibile risparmio del 41,86%.

In parole povere, c'è di mezzo uno sconto di 36 euro. Questa promozione, che prevede anche la consegna gratuita, rientra sia nell'ambito dell'iniziativa Fine Serie Solo Online (quindi potrebbe terminare da un momento all'altro) che nell'arco dell'iniziativa XDays Solo Online di MediaWorld, che è stata "prolungata" fino alla giornata del 19 febbraio 2023.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, vale la pena soffermarsi sul fatto che anche su Amazon Italia il prezzo è sceso a 49,99 euro, anche se in questo caso la disponibilità risulta particolarmente limitata al momento in cui scriviamo.