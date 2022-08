MediaWorld Fine Serie, Razer Kraken Tournament Edition in sconto del 20%

Non sono disponibili unicamente offerte su prodotti Apple da MediaWorld. Infatti, la nota catena propone sconti su molteplici tipologie di dispositivi. Tra le varie promozioni disponibili in questo periodo, troviamo quella legata alle cuffie Razer Kraken Tournament Edition.

A tal proposito, queste ultime vengono adesso vendute a 79,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Su quest'ultimo sito Web si legge che solitamente il prezzo del prodotto sarebbe di 99,99 euro, dunque lo sconto è del 20%. Non serve chissà quale calcolo per comprenderlo: si possono risparmiare 20 euro. Non manca la consegna gratuita.

Da notare il fatto che la promozione rientra però nell'iniziativa "Occasioni di Fine Serie Solo Online", dunque si fa riferimento a un prodotto che ormai sta per fare il suo tempo. Nonostante questo, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio da lungo tempo queste cuffie e non vuole perdersele, nonché per chi sta cercando un modello di questo tipo. Se volete approfondire il prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione delle Razer Kraken Tournament Edition (pubblicata nel 2019).

Non siamo riusciti a scovare questo specifico modello di cuffie sul portale di Unieuro, mentre su Amazon la variante in colorazione Black viene proposta a 135,50 euro tramite rivenditori. Potete dunque comprendere che il contesto in cui arriva l'offerta lanciata da MediaWorld può farsi interessante.