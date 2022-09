MediaWorld Fine Serie, Xtreme Gaming Chair PRO1 in sconto del 27%

Andando oltre al Black to School di MediaWorld, la nota catena propone miriadi di altre offerte relative al mondo tech (e gaming). In questo contesto, si fa notare uno sconto legato alla sedia da gaming Xtreme Gaming Chair PRO1.

Infatti, quest'ultima viene adesso venduta a un costo di 249,99 euro sul sito Web di MediaWorld. Da questo portale si apprende che solitamente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 345,99 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 27%. Un rapido calcolo porta a comprendere che lo sconto è di 96 euro.

La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa Occasioni di Fine Serie Solo Online di MediaWorld, dunque la disponibilità del prodotto potrebbe risultare limitata. Potrebbe però trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di una sedia da gaming. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la consegna è indicata come gratuita.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali negozi online, abbiamo notato che su Amazon il prodotto viene venduto a 299 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questa specifica sedia da gaming sul sito Web ufficiale di Unieuro. Insomma, l'iniziativa promozionale lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola anche per via della questione disponibilità e di quanto offerto in generale sul Web.