Mediaworld, la settimana inizia con sconti su Amazon Echo, TV e smartphone

Inizia ufficialmente la settimana degli sconti di Mediaworld. La catena di distribuzione tra gli Sconti Solo Per Oggi propone una serie di offerte molto interessanti, che saranno disponibili fino alle 23:59, come sempre.

Partendo dai TV, l'LG 43UP78006LB 2021 da 43 pollici viene proposto a 479 Euro, in calo di 50 Euro rispetto ai 529 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Samsung UE55TU7090UXZT da 55 pollici, a 469 Euro rispetto ai 499 Euro di listino, mentre l'UE65AU7170 da 65 pollici viene proposto a 659 Euro rispetto ai 949 Euro imposti dal produttore. Sempre restando in ambito TV, il Sony KD43X80J da 43 pollici è disponibile a 699 Euro: in questo caso la riduzione è di 100 Euro. Degno di nota anche il TV Sony XR65A80J da 65 pollici, disponibile a 1999 Euro.

Il piatto forte di giornata è però rappresentato dagli Amazon Echo: Echo Show 5 di seconda generazione viene proposto a 64,99 Euro, in calo rispetto agli 84,99 Euro di listino. Amazon Echo Dot di quarta generazione, invece, passa a 39,99 Euro, 20 Euro in meno dai 59,99 Euro imposti dal produttore di Seattle, mentre Amazon Echo Dot di terza generazione viene proposto a 29,99 Euro: in questo caso il calo è di 20 Euro.

Tra gli smartphone, invece, lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, a 249,99 Euro, in calo di 100 Euro, mentre il Motorola RAZR Black brandizzato WindTre può essere acquistato a 699 Euro.