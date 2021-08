Mediaworld 'Settimana iPad', sette giorni di sconti su iPad Pro M1 e accessori

La catena di distribuzione Mediaworld ha avviato la Settimana iPad che, come da nome, da oggi fino a domenica 5 settembre 2021 proporrà alcuni sconti sugli ultimi iPad Pro con chip M1 rilasciati nel 2021 e annessi accessori, tra cui l’Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard. Ecco le principali offerte di tale iniziativa.

Partiamo ovviamente dai tablet protagonisti, dunque dall’iPad Pro 2021 con display LED Liquid Retina da 11 pollici dalla risoluzione di 2388×1668 pixel e dotato di tecnologia ProMotion e True Tone. Sotto la sua scocca appaiono il chip proprietario Apple M1 octa-core assieme a 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM. Tra le funzionalità, invece, notiamo il supporto a 5G e Wi-Fi, Face ID, lo scanner LiDAR, quattro altoparlanti e comparto fotocamera caratterizzato da due sensori posteriori da 12 MP e 10 MP, più uno frontale da 12 MP. Il prezzo in questo caso è pari a 849 Euro anziché 899 Euro.

Alternativa altrettanto interessante è l’iPad Pro 2021 con display LED Liquid Retina da 12,9 pollici con risoluzione 2732x2048 pixel e le medesime tecnologie supportate dalla succitata variante dal display più piccolo. Anche per quanto concerne il resto delle specifiche tecniche non si notano cambiamenti, ma per il prezzo si parla di 1.149 Euro al posto dei 1.219 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero da 38,30 Euro al mese.

Tra gli accessori proposti da Mediaworld troviamo l’Apple Pencil di prima generazione a 94 Euro, oppure l’Apple Pencil di seconda generazione a 129 Euro anziché 135 Euro. Ancora, notiamo la presenza dell’Apple Magic Keyboard per iPad Pro da 12,9 pollici a 199 Euro anziché 399 Euro. Tutto ciò, ribadiamo, resta disponibile fino al 5 settembre 2021 ai prezzi citati.

Ricordiamo, in conclusione, che da Mediaworld sta per finire il volantino “Back To School”. Tra le altre promozioni del momento abbiamo anche segnalato un TV LG 4K DVB-T2 scontato di 350 Euro.