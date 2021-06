Mediaworld sfida il Prime Day con un weekend di sconti su TV LG e Samsung

Anche Mediaworld lancia il guanto di sfida al Prime Day 2021 di Amazon, con un weekend di promozioni in cui troviamo a prezzo ridotto tanti modelli di TV LG e Samsung, che possono essere acquistati a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino.

Partendo da LG, il TV 50NAN0866PA da 50 pollici può essere acquistato ad 879 Euro, 20 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 43,95 Euro al mese. La consegna è gratuita e garantita tra martedì 29 giugno e venerdì 2 Luglio, mentre il ritiro contestuale in negozio è a costo zero.

Per quanto riguarda Samsung, invece, il Crystal UHD 4K UE50AU8070 Black 2021 a LED da 50 pollici 4K viene proposto a 539 Euro, con un risparmio netto di 140 Euro rispetto ai 769 Euro di listino. Anche qui è possibile scegliere il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% a 26,95 Euro al mese. Non cambiano le condizioni ed i prezzi di consegna, che è gratuita.

Infine, salendo di prezzo e di fascia, troviamo a prezzo ridotto anche il Samsung Neo QLED 4K QE55QN90A da 55 pollici, che è disponibile a 1799 Euro.

Gli sconti in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di domani, domenica 20 Giugno 2021.