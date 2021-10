Mediaworld sfida Unieuro: sconti su tv LG NanoCell da 43 e 55 pollici

Mediaworld risponde all'offerta di Unieuro sul TV LG di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri proponendo oggi, mercoledì 13 Ottobre 2021, una serie di promozioni molto interessanti su due TV LG NanoCell da 43 e 55 pollici.

Il primo è il 43NAN0776PA 2021 da 43 pollici 4K, che viene proposto al prezzo di 629 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 31,45 Euro al mese con tan e taeg 0%. Mediaworld garantisce anche la consegna a casa entro lunedì 18 Ottobre 2021, con spese di spedizione a zero e ritiro in negozio a costo zero.

Disponibile, sempre in sconto su Mediaworld e sempre fino alle 23:59 di oggi 13 Ottobre 2021, anche l'LG 55NAN0776PA 2021 da 55 pollici, che viene proposto ad 829 Euro: in questo caso la riduzione è di 170 Euro netti, rispetto ai 999 Euro di listino. Se si sceglie il pagamento a rate, ovviamente, trattandosi di un importo più elevato il prezzo mensile dilazionato per 20 rate è di 41,45 Euro al mese, sempre con tan e taeg 0%. La consegna senza costi aggiuntivi è garantita tra giovedì 21 Ottobre e martedì 26, mentre il ritiro contestuale è ovviamente a costo zero.