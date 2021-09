Mediaworld sfida Unieuro: quanti TV LG, Samsung e Panasonic in offerta oggi!

A pochi minuti dalla nostra notizia sullo sconto Unieuro sul TV Samsung QLED, ci spostiamo da Mediaworld che in giornata odierna, nell'ambito degli "Sconti Solo Per Oggi" propone tantissimi TV in sconto.

Partendo da quelli a marchio LG, segnaliamo lo sconto sul 55NAN0866PA 2021 da 55 pollici, che viene proposto a 999 Euro dai 1099 Euro di listino. In offerta però troviamo anche il 65NAN0966PA 2021 da 65 pollici, che è disponibile a 1799 Euro dai 2049 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 89,95 Euro l'una con tan e taeg 0%. La consegna è invece gratuita e garantita tra mercoledì 29 Settembre e lunedì 4 Ottobre, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratuito.

Per quanto riguarda i TV Samsung, invece, il Samsung UE75AU7170 da 75 pollici viene proposto ad 899 Euro, con un risparmio di 500 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino. In offerta troviamo anche il The Frame 4K 50LS03A da 50 pollici, a 925 Euro rispetto ai 1199 Euro imposti dal produttore, mentre l'UE65AU9070UXZT 2021 da 65 pollici passa ad 849 Euro.

Infine, Mediaworld propone a prezzo ridotto il Panasonic TX-49HX900E da 49 pollici a 749 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il 50JX800E 2021 da 50 pollici passa a 699 Euro.