Mediaworld sgancia la bomba: parte la Dyson Night, con 12 ore di grandi offerte

A poche ore dalla segnalazione del doppio sconto Unieuro sull'aspirapolvere Dyson, Mediaworld sgancia la bomba: alle 21 di oggi, martedì 26 Ottobre 2021, partirà la Dyson Night. Come avvenuto anche in altre circostanze, la catena di distribuzione proporrà 12 ore di sconti sulla tecnologia del marchio inglese.

Fino alle 9 di domani mattina, mercoledì 27 Ottobre, sarà possibile godere di tantissimi sconti sulla "migliore tecnologia e le offerte per la cura della tua casa ed il tuo benessere".

Mediaworld proporrà la consegna gratuita ed anche il pagamento a rate a tasso zero. Probabile che all'iniziativa promozionale prendano parte aspirapolveri, prodotti per i capelli (phon, piastre e simili) ma anche accessori per la casa, tra cui figura il purificatore d'aria.

Nel momento in cui stiamo scrivendo ancora non sono state rese note le offerte, ma a partire dalle 21 di stasera potete consultarle direttamente nella pagina della Dyson Night di Mediaworld.

Ovviamente, parallelamente continueranno anche le altre iniziative promozionali, tra cui figura il volantino Mediaworld di Halloween che include tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Non abbiamo nessuna indicazione nemmeno sul numero di unità disponibili per ogni prodotto, tanto meno sull'eventuale possibilità di effettuare il ritiro direttamente in negozio. Come sempre, consigliamo di collegarvi stesso alle 21 per tutti i dettagli ufficiali.