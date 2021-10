MediaWorld, SIM ho. Mobile a 1 centesimo con 5 euro di ricarica inclusi: ecco come

Dopo aver dato un'occhiata all'offerta di MediaWorld legata a un tablet, torniamo ad approfondire su queste pagine le promozioni lanciate dalla nota catena. Infatti, quest'ultima propone la SIM di ho. Mobile ad appena un centesimo con 5 euro di ricarica inclusi.

Sì, avete capito bene, ma ci sono alcuni requisiti. Più precisamente, l'offerta di MediaWorld, che sembra essere stata lanciata senza troppi "preavvisi", è comparsa nelle pagine del portale ufficiale della nota catena legate ad alcuni dispositivi mobili. In parole povere, è necessario acquistare uno smartphone idoneo alla promozione per portarsi a casa la SIM di ho. Mobile a 0,01 euro con 5 euro di ricarica in omaggio dopo l'attivazione.

Per farvi un esempio concreto, è possibile usufruire della promozione, ad esempio, passando per la pagina del sito Web di MediaWorld dedicata a Xiaomi Mi 11 Lite. Infatti, basta premere prima sul pulsante "Aggiungi al carrello" relativo alla SIM e poi su quello legato allo smartphone per trovarsi la promozione "abilitata" in fase di "check out".

In ogni caso, al netto della possibilità di acquistare la SIM di ho. Mobile ad appena un centesimo, ricordiamo che è possibile acquistare la SIM di ho. Mobile a 0,99 euro da MediaWorld in modo singolo. Tuttavia, fate attenzione al fatto che, nonostante quanto esplicitato dai vari banner sul portale ufficiale della nota catena, nella pagina del portale MediaWorld dedicata alla SIM ho. Mobile si fa riferimento al fatto che la promozione dei 5 euro di ricarica era valida solamente fino al 30 settembre 2021.

Insomma, se siete interessati, vi consigliamo di informarvi per bene e non fermarvi semplicemente ai banner, che potrebbero non essere aggiornati. Noi riportiamo semplicemente le informazioni ufficiali che abbiamo reperito sul portale di MediaWorld, poi spetta ovviamente a chi di dovere gestire la promozione all'atto pratico.