MediaWorld, SIM ho. Mobile a soli 0,99 euro con 5 euro di ricarica omaggio

MediaWorld ha lanciato una promozione "atipica", che a quanto pare sta attirando l'attenzione di non pochi utenti (rientra già nella sezione "I più venduti" del portale ufficiale). Infatti, la nota catena ha iniziato a vendere online le SIM dell'operatore ho. Mobile, proponendo 5 euro di ricarica in omaggio.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, le persone interessate possono acquistare la succitata SIM a soli 0,99 euro tramite il sito Web ufficiale di MediaWorld. Dopodiché, il credito promozionale verrà "fornito" agli utenti dopo l'attivazione. Ricordiamo che effettuare questo tipo di operazione in autonomia non è complesso, in quanto basta inserire la SIM nel proprio smartphone, installare l'applicazione ufficiale di ho. Mobile e selezionare la voce "Attiva la SIM", seguendo poi le indicazioni che compariranno a schermo. Per il resto, se avete dubbi in merito alla connessione a Internet, potete fare riferimento al nostro articolo relativo alla configurazione rapida tramite APN della SIM ho. Mobile.

In ogni caso, la promozione di MediaWorld consente di scegliere tra consegna a casa al costo di 2,99 euro oppure ritiro gratuito in un negozio della nota catena. Insomma, sicuramente si tratta di un'iniziativa che non si vede tutti i giorni. Per intenderci, né il portale ufficiale di Unieuro né quello di Amazon Italia consentono di acquistare in questo modo una SIM dell'operatore. Inoltre, MediaWorld al momento offre solamente la SIM di ho. Mobile in questo modo (non ci sono quelle di operatori come TIM, Vodafone e iliad).

L'iniziativa arriva in un contesto in cui gli operatori telefonici stanno cercando nuovi modi per vendere le SIM. Ricordiamo, ad esempio, che le SIM di iliad sono arrivate nei supermercati nel 2021 (come una sorta di "carta regalo").