Mediaworld Single's Day: sconto extra fino al 22% su tantissimi prodotti

In aggiunta all’extra sconto di Unieuro, anche Mediaworld in occasione del Single’s Day propone una riduzione extra che permette di risparmiare ancora di più su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

In aggiunta all’extra sconto di Unieuro, anche Mediaworld in occasione del Single’s Day propone una riduzione extra che permette di risparmiare ancora di più su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Come leggiamo nella pagina del Single’s Day di Mediaworld, solo in giornata odierna (11 Novembre 2023) è possibile ottenere una riduzione dell’11% sulla tecnologia e del 22% sui TV, soundbar e sui grandi elettrodomestici: lo sconto viene applicato direttamente nel carrello al momento della finalizzazione dell’ordine

L’offerta è disponibile esclusivamente per coloro che sono in possesso della carta MW Club, a patto che sia stata associata direttamente all’account.

Sono esclusi i seguenti prodotti o che fanno parte delle seguenti promozioni:

BLACK FRIDAY

SEMPRE CONNESSI

LA CASA PER ME

LA CUCINA DEI TUOI SOGNI

CHROMEBOOK DAYS

LA PROMOZIONE ROTTAMAZIONE HOOVER (codici 180280, 204305, 191986, 126692)

Apple iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max;

DYSON V15s DETECT SUBMARINE scopa elettrica senza filo codice 193192;

Tutte le console e Playstation VR2 e Playstation VR;

Tutti i nuovi Mac ed iMac in allegato; • Tutti i prodotti del marchio Miele;

Tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio SMEG linea FAB in allegato;

I Pre Assemblati codici: 177237 – 177241 – 177242 – 177243 (Own Brand Gamer);

Tutti i componenti PC (si precisa che Hard Disk ed SSD interni partecipano alla promozione);

Tutte le parti di ricambio utilizzate nei servizi di riparazione (Articoli esclusi in negozio); • Le Entertainment card;

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

La promozione non è cumulabile con altre offerte o con i prodotti che rientrano nelle offerte solo per oggi, solo per il weekend, i ricondizionati ed i prodotti su cui è presente il badge “Anche in vendita abbinata”.