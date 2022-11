MediaWorld Single's Day, ultime ore: iPhone 14 scontato di oltre 300 euro

Non c'è solamente Amazon a lanciare sconti su prodotti Apple. Infatti, tra le varie catene che hanno deciso di avviare promozioni legate al Black Friday e più precisamente al Single's Day c'è anche MediaWorld. Tra le offerte avviate in questo contesto, si fa notare uno sconto importante su iPhone 14.

Vale infatti la pena notare che l'iniziativa Single's Day di MediaWorld, che proseguirà fino alle ore 23:59 dell'11 novembre 2022 (dunque avrete a disposizione solamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia), mette al centro di uno sconto del 22% miriadi di prodotti.

Tra questi, rientrano anche vari modelli della gamma iPhone 14. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo ci sono alcune varianti che non risultano disponibili sul portale ufficiale di MediaWorld, complice probabilmente anche il periodo non dei migliori. Effettuando qualche ricerca, però, siamo riusciti a scovare diverse offerte ancora attive (perlomeno al momento in cui scriviamo).

A tal proposito, il modello da 512GB di iPhone 14 può essere acquistato a 1.106,82 euro, al posto dei precedenti 1.419 euro. C'è dunque di mezzo uno sconto di 312,18 euro. La disponibilità in questo caso non sembra mancare, dato che al momento in cui scriviamo è possibile aggiungere al carrello tutte le colorazioni di questa variante.

La disponibilità degli altri modelli della gamma iPhone 14 sembra invece essere più limitata, ma potreste voler tenere d'occhio le pagine di iPhone 14 Plus da 256GB (1.021,02 euro, anziché 1.309 euro) e iPhone 14 Plus da 512GB (1.223,82 euro, anziché 1.569 euro), dato che al momento in cui scriviamo sembra esserci qualche unità disponibile.