MediaWorld Singles' Day, crolla il prezzo di Xiaomi Redmi Note 9S

Abbiamo già trattato su queste pagine l'iniziativa "Singles' Day" lanciata da MediaWorld, che offre un 22% di sconto su molti prodotti venduti dalla nota catena. Ebbene, l'iniziativa, che tra l'altro ha sovraccaricato il portale ufficiale di MediaWorld, ha fatto crollare il prezzo dello smartphone Xiaomi Redmi Note 9S.

Infatti, il dispositivo è in offerta, tramite l'iniziativa "Solo per Oggi" dell'11 novembre 2020, a un prezzo di 189,99 euro tramite il sito ufficiale di MediaWorld. Tuttavia, aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo scende a 148,19 euro, grazie al succitato sconto del 22%. Il prodotto rientra, dunque, nell'iniziativa del Single's Day, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, ma c'è da dire che il portale della nota catena sta riscontrando parecchi disguidi tecnici al momento in cui scriviamo (tanto che aveva aggiunto due Redmi Note 9S al nostro carrello). In parole povere, non possiamo sapere se effettivamente si riuscirà a usufruire di questa ottima offerta nel corso delle prossime ore.

Nel caso ci siano problemi, MediaWorld ha messo a disposizione un'apposita pagina di servizio, in cui promette di garantire voucher per effettuare acquisti come da promozione. In ogni caso, per maggiori informazioni sull'iniziativa "Singles' Day", che si svolge solamente online, potete fare riferimento ai termini e condizioni.

Per effettuare dei confronti, Euronics vende lo smartphone, che dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, a 199,90 euro. I rivenditori di Amazon Italia, invece, lo propongono a 173,65 euro. Insomma, la promozione di MediaWorld potrebbe risultare interessante.

