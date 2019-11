Mediaworld, parte la Smart Home Week: sconti su router e dispositivi Alexa

Parte oggi da Mediaworld la "Smart Home Week", che sarà attiva solo online fino al prossimo 10 Novembre e propone tanti sconti su dispositivi per la casa, tra cui anche prodotti per la connettività, la sicurezza ed assistenti vocali.

Dal fronte dei modem e router per l'ADSL e la fibra ottica, il Netgear RAX40-100PES è disponibile a 169,99 Euro rispetto ai 199,99 Euro di listino. Il TP-Link Archer D50 AC1200 ADSL2+ può essere acquistato al prezzo di 29,99 Euro, per un risparmio di 10 Euro rispetto al costo di listino del produttore. In lista troviamo anche l'AVM FRITZ!Box 3490 a 99,99 Euro.

Offerte anche per quanto riguarda i ripetitori WiFi: l'AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E è disponibile a 69,99 Euro, mentre il TP-Link RE305 a 34,99 Euro.

Come dicevamo poco sopra, le promozioni abbracciano anche videocamere da interno ed esterno: la Xiaomi Mi Home Security Camera 360° a 1080p è disponibile a 24,99 Euro, mentre la TP-Link Tap C200 IP Camera passa a 24,99 Euro rispetto ai 39,99 Euro di listino.

In offerta sono disponibili anche varie prese intelligenti, termostati e kit d'illuminazione Philips, come lo starter kit Philips Hue, che può essere acquistato al prezzo di 79,99 Euro, mentre la testa termostatica V3+ Tado passa a 119,99 Euro.

Come dicevamo nel titolo, in offerta è disponibile anche Amazon Echo Dot a 44,99 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.