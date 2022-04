MediaWorld, Smart TV 4K da 55 pollici Samsung in sconto del 47%

Non ci sono solamente televisori LG in offerta da MediaWorld, dato che le iniziative promozionali lanciate dalla nota catena non mancano di certo. In questo contesto, uno Smart TV 4K di Samsung è finito al centro di uno sconto importante.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung UE55TU7090UXZT viene venduto a un prezzo pari a 386,37 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 729 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio di 342,63 euro, ovvero c'è uno sconto del 47%.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung UE55TU7090UXZT comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Per il resto, non mancano tutte le funzionalità smart che ci si possono aspettare da un modello di questo tipo. Tenete solamente in considerazione il fatto che lo sconto rientra nell'iniziativa promozionale Sconto World di MediaWorld, che terminerà il 30 aprile 2022. In parole povere, lo sconto rimarrà disponibile solamente per un numero limitato di ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Unieuro vende il televisore coinvolto a un prezzo pari a 389,90 euro. Per quel che concerne i rivenditori di Amazon Italia, il costo in questo caso è pari a 438,99 euro.