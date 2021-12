MediaWorld, nuovo Smart TV 4K Xiaomi in offerta a ottimo prezzo per Natale

Non ci sono solamente drop di PlayStation 5 da MediaWorld in questo periodo. Infatti, in vista dell'ormai imminente Natale 2021, la popolare catena ha lanciato un'offerta relativa a uno Smart TV di Xiaomi con risoluzione 4K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Xiaomi P1-E 43 (da non confondere con Mi TV P1 43") viene ora venduto a un costo di 349 euro mediante il sito Web ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo portale apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 449 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando un televisore di questo tipo. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino Sottocosto di MediaWorld, che proseguirà fino al 19 dicembre 2021.

Il modello di televisore che rientra nello sconto dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano inoltre le classiche funzionalità smart (il sistema operativo è Android), nonché ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. In ogni caso, potete approfondire meglio le caratteristiche del modello tramite il portale ufficiale di Xiaomi, che propone il prodotto a 349,90 euro.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web di Unieuro, mentre su Amazon Italia il prodotto viene venduto a 349 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon momento per portarsi a casa il televisore, che tra l'altro è uscito nel 2021 (letteralmente da poche settimane).