MediaWorld, Smart TV Android DVB-T2 in offerta sotto i 130 euro

Nonostante l'iniziativa "Red Night" si sia conclusa, ci sono ancora delle offerte interessanti attive da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione che propone uno Smart TV Android a un prezzo niente male.

Più precisamente, il modello OK ODL 24771HN-TAB viene venduto a un prezzo di 129,99 euro tramite il sito ufficiale di MediaWorld. Lo sconto rispetto a prima non è particolarmente elevato, dato che il portale riporta che in precedenza il costo era pari a 139,99 euro, ma risulta in genere difficile trovare un televisore smart con sistema operativo Android a questo prezzo in una delle principali catene di elettronica. In parole povere, potrebbe trattarsi di una buona occasione per gli utenti meno esigenti o per chi cerca un TV secondario che disponga quantomeno delle funzionalità smart essenziali.

Vi ricordiamo infatti che si tratta di un TV LED da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Da notare inoltre la presenza dello slot CI+, che permette di utilizzare il modulo CAM. Il sistema operativo è Android TV. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare il prodotto né sul sito Web ufficiale di Unieuro né su quello di Amazon Italia.

Per il resto, se siete tra coloro che cercano televisori di fascia più alta, potete fare riferimento alla nostra guida al TV per PS5 e Xbox Series X.