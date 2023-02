Mediaworld: smart TV con decoder DVB-T2 a 200 euro solo fino stasera

Volete (o dovete) cambiare televisore per accedere alle funzionalità smart di ultima generazione, oltre al decoder DVB-T2 necessario a causa dello switch-off di quest’anno? Da Mediaworld tra le offerte Solo per Oggi potete trovare uno smart TV in sconto a 200 euro con pannello FHD e schermo da ben 40 pollici.

Il modello coinvolto nella iniziativa promozionale della catena di distribuzione del gruppo MediaMarktSaturn è il New Majestic ST 40VD, caratterizzato da un pannello Full HD da esattamente 39,5 pollici, con refresh rate nativo di 60Hz e tempo di risposta di 8,5ms; non si tratta, pertanto, di un modello adatto al gaming. Il sistema operativo in dotazione è VIDAA – lo stesso dei TV Hisense, per intendersi – con applicazioni pre-installate come YouTube, Netflix, Prime Video e DAZN. Non manca, come anticipato nel titolo, il decoder per accedere al nuovo standard del digitale terrestre.

Il prezzo di listino di questo televisore è pari a 269,99 euro ma, fino alle 23:59 di oggi 15 febbraio 2023, scende a esattamente 199,99 euro con consegna a domicilio a costo zero in minimo cinque giorni e massimo otto, a seconda della distanza dal punto vendita Mediaworld più vicino.

Per chi non ha particolari esigenze legate alle funzionalità per gaming o di fascia alta per cinema e serie TV, questo televisore è veramente imperdibile.

